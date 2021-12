Message d’hommage et de condoléances du ministre des sports, Monsieur Matar Ba, à l’annonce de la disparition de Lamine Diack

Le sport africain et mondial vient de perdre un grand dirigeant en la personne de Lamine DIACK.





Ancien Président de la Confédération Africaine et Mondiale d'athlétisme “ C.A.A.A et I.A.A.F”, ancien footballeur ,ancien athlete, ancien Président de club, ancien Maire de Dakar, ancien Ministre des Sports, Lamine DIACK a vécu une multitude de vies en une seule.





Un personnage immense. Un parcours riche en hauts faits sportifs. Et parmi lesquels, la réforme de 1969 fondée sur la politique des grands ensembles, peut-être la seule véritable qu’ait connu le football sénégalais. Il en est l’architecte et l’inspirateur et elle porte son nom. La réforme “Lamine Diack.





Une vie plurielle avec, comme trame et toile de fond, le sport.





Il croyait en la capacité du sport à transformer le monde, à rétablir les équilibres rompus, à lutter contre les injustices, en somme,à donner l’opportunité aux plus démunis de pouvoir s’exprimer et de faire entendre leurs voix par leurs records et leurs performances.





IL a vécu sa passion et sa foi jusqu’au bout. Jusqu’à la fin .Sans jamais rechigner à l’effort. Sans jamais se départir de son courage.





Au nom du Président de la République,S.E.M Macky SALL, et du Gouvernement,nous présentons nos condoléances à sa famille et à ses amis,à la grande communauté du sport africain et mondial.