Mesures contre la Covid-19: Les policiers prêts à sanctionner les récalcitrants

Le Bureau des relations publiques de la police nationale a présenté, ce mercredi 16 décembre, à travers un communiqué, les statistiques de la délinquance et de la criminalité du mois de novembre 2020.Profitant de cette occasion, ce service s’est exprimé sur les décisions prises par le ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique, Antoine Félix Abdoulaye Diome en vue de freiner la deuxième vague de la Covid-19.« Dans le cadre de la lutte contre la pandémie à Coronavirus et conformément à l’arrêté n° 0244066 du 05 octobre 2020 du ministre de l’Intérieur portant prorogation de l’arrêté n° 11592 du 10 juillet 2020 prescrivant le port obligatoire de masque dans certains lieux, les fonctionnaires de police veilleront au respect scrupuleux des mesures édictées. Par conséquent, les dispositions sont prises en vue d’interdire la fréquentation des plages et de veiller au respect du port obligatoire de masque dans tous les lieux visés par ledit arrêté », a indiqué cette source policière.