Mesures contre la vie chère : Les partisans de Ansou Sané louent le pragmatisme de Macky Sall

Le Mouvement « And Ligueyal Saa Gokh » (MLSG) s’est réuni à Ziguinchor pour apprécier l’actualité politique nationale marquée essentiellement par la tenue du Conseil spécial national de la consommation sous la présidence du Chef de l’Etat Macky sall.





À cet effet, le Mouvement se Félicite des 11 mesures prises à l’issue de cette rencontre pour baisser les prix des denrées de première nécessité et soulager ainsi les ménages qui sont fortement éprouvés par les conséquences de l’inflation des prix.





Les partisans du Directeur Général de l’ANRAC M.Ansou Sané saluent le pragmatisme du gouvernement ainsi que son réalisme dans la prise de mesures immédiates et urgentes en vue de soutenir les populations. Aussi, les membres du MLSG Ont salué le caractère inclusif et consensuel qui a prévalu depuis le début des concertations nationales contre la vie chère, ce qui démontre encore une fois toute la volonté du Président de la République de mobiliser les acteurs et les forces vives de la nation autour de cette question sociale d’intérêt national.





Et, pour un impact réel de ces mesures sur le pouvoir d’achat des populations, le mouvement demande au gouvernement de renforcer le dispositif de contrôle tout en appelant à un esprit patriotique de la part des acteurs du commerce.