Mesures d’assouplissement : Diouf Sarr assure le service après-vente

Les nouvelles mesures dites d’assouplissement annoncées, ce lundi, par le président de la République dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, passent pour un relâchement pour certains. Invité de l’édition de 20 heures du journal télévisé de la Rts, le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr a tenu à apporter des précisions sur ce qu’il faut prendre comme des ‘’mesures d’adaptation’’ et non du relâchement. Seneweb vous propose des extraits de l’entretien que le ministre de la santé a accordé à la Rts.







Mesures d’adaptation





« Dans une stratégie, chaque circonstance commande un certain nombre de mesures. Aujourd’hui, nous sommes dans une perspective. Nous avons effectivement un virus qui s’installe et la courbe, quand on arrivera effectivement au pic, va décroitre sur la durée au moins de 3 voire 4 mois.





Ce qui veut dire que les mesures d’aujourd’hui sont des mesures commandées par cette progression qui, bien entendu, commande à ce que l’écosystème de la risposte, l’environnement soit apaisé. Un environnement socio-économique favorable. Un environnement qui refuse toute stigmatisation. Mais un environnement aussi qui intègre l’ensemble des forces vives de la nation pour s’engager au niveau de cette riposte.





Donc ces mesures sont des mesures d’adaptation et non de relâchement. Adaptation pour nous donner l’ensemble des moyens de stabilité, des moyens socio-économiques qui permettent au Sénégal d’être réuni autour de l’essentiel ».





Prise en charge extrahospitalière





« Souvenez-vous quand on démarrait le plan de riposte, la perspective était de 500 lits. Quand on a atteint ce cap, bien avant d’ailleurs de l’atteindre, on s’est projeté pour dire mettons toutes les chances de flexibilité de notre côté et prévoir l’horizon de 700 lits. Et plus tard, nous nous sommes dits l’épidémie monte, nous devons aller à 1000 lits.





Aujourd’hui et cela a été effectivement un tournant extrêmement puissant dans la stratégie, nous nous sommes dit que la plupart des malades sont asymptomatiques. Autrement dit, qui ne ressentent pas la maladie. C’est-à-dire que le virus est présent mais ces patients ne se considèrent même pas comme étant malades.





Dans la nouvelle stratégie, nous avons défini une stratégie d’extra-hospitalisation. On les prend en charge, non pas dans les hopitaux mais dans les structures dédiées. Au hangar des pèlerins, il y a 90 malades, à Guéréo, il y a plus d’une centaine de malades. Et cette stratégie qui consiste à effectuer la prise en charge en dehors de l’hôpital est extrêmement importante. C’est le lieu d’hospitalisation qui change mais la prise en charge est assurée par le personnel de santé.





Apaisement de l’environnement de la lutte





Ces mesures d’adaptation nous renforcent du point de vue de l’environnement de la lutte. Parce que ce sont des mesures d’apaisement. Désormais, nos personnels de santé pourront entrer dans les quartiers sans risques de refus de collaboration des populations. Ce sont des cas que nous avons vécus (à Thor). Désormais ceux qui ont la maladie peuvent avoir une chance de ne pas être stigmatisés. Nous serons dans un environnement socio-économique apaisé qui fera que les Sénégalais vont adhérer très rapidement à toutes nos stratégies de riposte ».





Protection du personnel de santé





« A ce niveau là, il est important de réitérer les encouragements et félicitations, mais surtout la très grande satisfaction du chef de l’Etat à l’égard du personnel de santé. L’Etat a investi de gros moyens pour les protéger. Cependant, il faut effectivement du point de vue de la communication que quand on est malade ou on ressent des symptômes, il faut rester chez soi et appeler le personnel de santé qui prendra toutes les dispositions de précaution pour venir vers le malade.





Cela me parait important parce qu’il y a des personnels de santé qui ont été infectés parce que les malades sont venus vers eux dans le cadre d’une simple consultation de routine.





Par ailleurs, dans les postes de santé et cases de santé, l’Etat met tout en œuvre pour que ces personnels de santé non seulement soient tout à fait bien protégés, mais qu’ils soient suffisamment motivés parce que c’est la poudre maitresse de la riposte contre le Coronavirus ».





Changement de stratégie de communication





« Naturellement nous allons solliciter les instructions du Chef de l’Etat. A la suite de cela, nous allons donc prendre les dispositions nécessaires. Mais ce qu’il faut noter c’est que la communication que nous avons adoptée dès le début de l’épidémie, c’est une communication transparente et instantanée qui ne laisse aucune place à la spéculation.





C’est pourquoi, au jour le jour, à 10 heures, nous avons un grand rendez-vous avec les Sénégalais qui est un rendez-vous d’information qui, en réalité, était parallèle à toute la stratégie de communication. Puisqu’on doit apprendre à vivre avec le virus, nous ne sommes plus dans l’instantané, dans le court terme, dans le choc, mais dans un lissage sur trois voire quatre mois.