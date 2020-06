Mesures d’assouplissement : Oumar Youm dévoile les nouvelles modalités sur les transports interurbains

Les transporteurs ont bénéficié des nouvelles mesures d’assouplissement, dans le cadre des mesures allègement de l’état d’urgence lancées par le président de la République Macky Sall.





Face à la presse ce jeudi, dans les locaux du ministère de la Santé et de l’Action sociale, le ministre des Transports terrestres, Oumar Youm, a dévoilé les nouvelles mesures prises pour les transports interurbains.





«Nous avons décidé de prendre, à la suite de la mesure de reprise des activités qui, très certainement, va se faire ce dimanche à 5 h du matin, sur la base d’un arrêté que le ministre de l’Intérieur va prendre, de mettre de nouvelles conditions de déplacement pour les populations, tout en garantissant le respect des règles édictées par les autorités sanitaires enfin d’endiguer davantage la propagation du virus. Quelques mesures et modalités d’ouverture des transports interurbains ont été prises», a souligné Oumar Youm.





Ces mesures sont, entre autres : «Les gares routières, des Beaux maraîchers et Rufisque qui sont les gares officielles seront principalement autorisées à fonctionner. À côté de ces gares, nous allons fait l’inventaire des ‘horaires’. Cet après-midi, nous aurons l’occasion de travailler avec les acteurs à fixer et identifier ces gares», renseigne M.Youm





Selon le ministre, ces gares vont officier sur autorisation du ministère des Transports. Et tous les transporteurs sont tenus d’organiser les départs et arrivées de leurs véhicules à partir des gares et ‘horaires’ identifiés. Pour la région de Dakar, c’est la gare des Beaux maraîchers et la gare de Rufisque qui vont servir de gares officielles.





Les autres mesures à observer, c’est au niveau des gares routières. Selon M. Youm, elles auront des heures d’ouverture et de fermeture, mais c’est à discuter avec les acteurs et exploitants des gares routières. Cependant, il estime qu’à 20 h, une gare devrait être fermée pour permettre de procéder au nettoiement et à la remise en ordre.





Toujours selon le ministre des Transports terrestres, les véhicules sont assujettis au remplissage d’un manifeste dûment tenu par le déclarant responsable de ladite gare. Ainsi, dit-il, les nom et prénom de chaque passager, les références de sa carte d’identité nationale son lieu de destination et son numéro de téléphone seront consignés. Le gestionnaire de la gare devra s’assurer de la bonne tenue du manifeste.





Pour finir, il informe qu’une équipe sanitaire du service d’hygiène disposant du matériel nécessaire sera repositionnée dans les gares officielles et les ‘’horaires’’ pour faire le travail de test et de prélèvement de la température.





Et si un cas positif est identifié, le responsable de la gare est tenu d’en informer l’autorité administrative compétente de la destination du véhicule.





Les chauffeurs doivent également nettoyer les véhicules avec les produits appropriés.