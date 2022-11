Mesures sur la baisse des prix : Devant Abdou Karim Fofana, les commerçants listent leurs maux

Le visage serein, Abdou Karim Fofana fait le tour des quartiers de Pikine et Guédiawaye en ce vendredi 18 novembre. Cette tournée fait suite à l’application des nouveaux prix. Le style du Ministre du Commerce, de la Consommation et des PME est assez décontracté pour cette visite de terrain. En boubou caftan jaune clair et des baskets aux pieds? Abdou Karim Fofana sillonne les boutiques et grossistes en compagnie des préfets, des membres de l’Unacois entre autres.





Le ton se veut amical. Des poignées de mains par ci, des taquineries par là, il écoute avec attention les commerçants et n'hésitent pas à leur poser des questions concernant les difficultés rencontrées. « Il peut y avoir des soucis avec les grossistes sur certains produits. L’objectif est de corriger tout cela », a assuré le Ministre.





« Nous sommes les premiers à veiller au respect des mesures en tant que détaillant », affirme El Hadj Bocar Ba. Il va plus loin en relevant qu’il leur arrive d’avoir des problèmes de factures chez certains grossistes. Le vice-président de l’Union nationale des boutiquiers du Sénégal évoque aussi un problème qui se situe au niveau des demi-grossistes avec les difficultés liées aux factures.





Abdoulaye Ba pointe du doigt des soucis liés à l'oignon et la pomme de terre. « Les prix n’ont pas bougé sur le marché. Je suis resté trois jours sans vendre ces produits », a fait savoir le boutiquier. Tamsir Niane de l’Unacois Jappo a tenu à rassurer le commerçant. « Nous avons relevé ce problème et nous sommes en train de le régler. Vous pouvez d’ores et déjà commencer à le vendre. Nous avons parlé avec les autorités pour cette question », assure-t-il.