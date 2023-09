Météo : Ces localités où il va pleuvoir entre lundi et mardi

Les pluies survenues lundi dans l’est du pays évolueront vers le centre et vont intéresser les régions de Diourbel, Fatick, Kaffrine et Kaolack au cours de cet après-midi et de la nuit prochaine, annonce l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).





D’ici à la matinée de mardi, elles vont s’étendre à l’ouest du pays, (Dakar, Mbour et Thiès), aux régions de Louga et de Saint-Louis (nord), au Cap-Skirring et à Ziguinchor (sud) en fin de soirée, selon un bulletin de prévision de l’ANACIM.