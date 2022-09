Météo : les mises en garde de l'ANACIM

l'alerte de l' Anacim sur la pluie

Sortez vos parapluies ! L’agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie a livré sa quotidienne prévision météorologique. Pour ce jeudi 22 septembre, l’agence indique que le temps sera instable sur toute l'étendue du territoire, surtout sur la façade Ouest. Des vents accompagnés de pluies faibles à modérées sont attendus.





Dans l’après-midi, des orages et des pluies seraient attendus sur l'Est et le Sud du pays, avec une évolution progressive vers le Centre et vers Podor.





La nuit, des orages et des pluies sont aussi attendus cette fois-ci sur les régions de Dakar, Thiès, Louga et Saint-Louis.





En raison de ces averses qui pourraient provoquer des houles violentes, l’ANACIM conseille d’éviter la mer.