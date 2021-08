MEURTRE À ZIGUINCHOR : Ces éléments qui enfoncent le petit ami de Penda Kébé

On en sait un peu plus sur le meurtre de Penda Kébé, 24 ans, retrouvée morte dans le grand canal d’évacuation des eaux usées de Djibock, un quartier de Ziguinchor.



D’après l’enquête parcourue par Libération, plusieurs faits enfoncent le meurtrier présumé qui est le petit ami de la victime.



A. Diouf, né en 1983, conducteur de moto tricycle, prétend qu’il raccompagnait à pied, Penda Kébé, de Tilène à Alwar.



Quand ils sont arrivés à hauteur du canal d’Alwar, alors qu’il pleuvait, sa petite amie a trébuché avant de disparaître.



Sans aviser personne, A. Diouf est rentré tranquillement chez lui.



Des déclarations incohérentes, car le corps sans vie a été retrouvé à un kilomètre du lieu supposé de noyade de la victime et à plus d’une vingtaine de mètres du canal.



Pire, le mis en cause présente des traces de blessures et de lutte notamment des égratignures sur le visage.



Ce n’est pas tout. Il avait rangé ses bagages pour certainement quitter Ziguinchor.



Autant d’indices concordantes qui ont motivé sa garde à vue.