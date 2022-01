Meurtre au complexe Kheweul Gui : Les premiers éléments de l'enquête dévoilés

On en sait un peu plus sur le mobile du crime survenu avant-hier au restaurant Kheweul Gui de Pikine Texaco.



Habib Fall a poignardé son collègue Habdallah Fall sous le coup de la colère.



Tout est parti, selon Les Échos, d’une violente altercation au cours de laquelle Habib a traité son collègue d’homme susceptible et belliqueux.



Une remarque qui n’a pas plu au présumé meurtrier.



Ce dernier, très furieux, retrouve Habdallah dans la cuisine, sort un couteau de ses habits et le poignarde au thorax.



Il est décédé suite à une «plaire thoracique pénétrante par arme blanche avec perforation cardiaque et hémothorax de grande abondance».



Habib, âgé de 25 ans et domicilié à Thiaroye, a été cueilli à Mbao où il avait trouvé refuge.