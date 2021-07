Meurtre au Lycée des Parcelles Assainies : trois élèves arrêtés, l’enquête et l’autopsie révèlent...

Cheikh Bamba Ndiaye, élève en classe de Première L2C, est mort à la suite d’une bagarre rangée au cours d’un match de football, communément appelé "interclasse".



Selon des informations glanées par le quotidien Source A dans sa parution du jour, trois élèves ont été arrêtés et placés en garde à vue.



Selon les témoins auditionnés, A. N. et M. D., âgés tous de 18 ans et élèves en classe de Première, ont administré des coups de pied à la victime, lors de la bagarre.



A. S., un des élèves en classe de Seconde mis en cause, raconte : «Au cours de notre corps à corps, il a tenté de me soulever pour me terrasser. Mais, je lui ai fait une prise et il s’est écroulé sur un perron».



L’autopsie révèle aussi que Cheikh Bamba Ndiaye a succombé à ses blessures au niveau du cou et de la tête. Les trois personnes arrêtées sont poursuivies pour meurtre.