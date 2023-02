Meurtre d'Amdy Peulh lors d'un "thiant" : La gendarmerie livre les détails de l'enquête

La gendarmerie livre les détails de l'enquête

Comme annoncé par Seneweb dimanche dernier, un jeune connu sous le sobriquet d'"Amdy Peulh" a été mortellement poignardé par le repris de justice N. Preira en plein "thiant", à Keur Massar. Suite à ce crime, le Haut-Commandement de la Gendarmerie nationale a ordonné l'ouverture d'une enquête. Voici le communiqué de la Divcom qui fait suite à l'arrestation du présumé meurtrier.





"OBJET : Arrestation du présumé meurtrier de l'adolescent tué à Keur Massar





La gendarmerie nationale a procédé, le 13 février 2023, à l'arrestation du présumé meurtrier du jeune garçon tué aux Parcelles-Assainies de Keur Massar, dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 février 2023.





C'est au cours d'une bagarre survenue à l'occasion d'une cérémonie religieuse ("thiant") organisée entre adolescents que la victime a été mortellement blessée au cou, par arme blanche.





L'enquête ouverte par le haut-commandement et confiée à la Brigade de recherches de Keur Massar a vite permis d'identifier, de localiser et d'interpeller le mis en cause. Il sera déféré devant les autorités judiciaires dès la clôture de l'enquête.