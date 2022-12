Meurtre de Abdou Faye par un berger : Fouk enterre son fils entre pleurs, tristesse et menaces

Pleurs, émois et tristesse ont rythmé la prière mortuaire du jeune Abdou Faye, ce jeune homme de 26 ans lâchement tué par un berger non identifié.





Seynabou Diouf, maman de la victime qui a assisté aux faits de loin est revenue sur la mésaventure qui a abouti à la mort de son fils.





"J'ai vu le berger sortir de la broussaille en s'attaquant à mon fils. Je lui criais 'fais attention, il arrive'. Je lui demandais de s'enfuir avant qu'il ne l'atteigne, malheureusement le pire est arrivé. J'ai alors poursuivi le berger dans la forêt jusqu'à l'usine. Je lui criais 'vient me tuer, fini ta sale besogne'. Je ne savais plus où j'en étais. Les jeunes du village m'ont trouvée tard dans la nuit dans la forêt. Je veux que justice soit faite. Nous subissons tout le temps, et à chaque fois on règle le problème à l'amiable. Trop c'est trop", pleure une mère au cœur déchiré.





"Trop c'est trop", Semble être le maître mot dans le village. La population de Fouk ne veut plus subir et rester statique.





"C'est grave et ça fait très mal. On l'a atrocement abattu. Je ne pouvais me retenir. C'est pas la première fois que ces actes arrivent dans ce village. L'année dernière j'ai subi une agression de trois bergers. Ils m'avaient pris en partie en me donnant des coups de machettes. Les cicatrices de mes blessures sont encore là (il montre les parties atteintes sur son corps). Jusqu'à présent rien n'a été fait. Voilà qu'on a tué mon petit frère, ça fait trop mal. Et on risque de laisser passer comme d'habitude. Que la justice fasse sont travail sinon il y aura d'autres victimes ici", prévient Mamadou Faye, grand frère de la victime.





Il ajoute: "ils ont l'habitude de venir gâcher nos champs et personne ne dit mot, ça perdure et trop c’est trop. Nous subissons dans le silence et nous n'en pouvons plus. Ils viennent gâcher nos champs avec leur troupeau et personne ne dit jamais rien".