Meurtre de Gibril Ceesay en Gambie : Ce que l'on sait sur le Sénégalais présumé auteur du crime

On en sait un peu plus sur le Gambien tué par un Sénégalais à Sanyang en Gambie. Il s'agirait d'un jeune antiquaire qui fréquentait les touristes.D'ailleurs, c'est lors d'un vol ou tentative de vol commis au domicile d'un de ses amis toubab que le jeune Gambien a été mortellement atteint par une arme blanche que détenait le Sénégalais Gana Sey, selon nos informations.Et ce meurtre de Gibril Ceesay a mis en colère les habitants de cette localité, qui ont voulu s'en prendre à la forte communauté sénégalaise installée dans cette partie de la Gambie, des pêcheurs notamment.Selon certaines informations, les militaires de la CEDEAO étaient attendus sur place pour parer à toute éventualité de représailles.Sur place, des ressortissants sénégalais continuent toutefois de faire état de leurs craintes et déplorent l'absence d'assistance des autorités sénégalaises dans ces moments de tension, confie une source de Seneweb établie en Gambie.Pour rappel, ce meurtre a occasionné des violentes manifestations au cours desquelles le poste de police a été incendié.