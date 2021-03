Meurtre de l'étudiant Joël à l'Ucad: Les aveux terrifiants du second suspect devant la SU

La sûreté urbaine du commissariat central de Dakar a cerné le deuxième présumé meurtrier de l'étudiant Joël Célestin Philippe Ahyi à l'Ucad. La mèche Mais vendu ce mercredi par nos confrères de Libération. Le meurtre qui avait secoué l'université Cheikh Anta Diop ne sera pas impuni grâce au professionnalisme et la détermination des éléments du commissaire Bara Sagaré pour élucider l'affaire.Seneweb a mené des investigations approfondies pour en savoir davantage sur le crime crapuleux qui avait ému plus d'un au mois de septembre 2020. Après une longue cavale, F.Séye a été localisé à Dakar plus précisément à Yarakh par les redoutables enquêteurs.Les policiers ont finalement mis la main sur le fugitif dimanche dernier aux environs de 06 heures. Selon des informations de Seneweb, F.Séye a reconnu sans ambages les faits lors de son interrogatoire. Le second présumé meurtrier a cité son coauteur F. Ndiaye qui avait été déjà arrêté la SU avec ses acolytes.L'agresseur a retracé le film du crime lors de son interrogatoire. En provenance de Pikine, Séye et F. Ndiaye avaient rallié l'université Cheikh Anta Diop d'après ses aveux. Ivre comme des polonais, les deux présumés bandits guettaient une proie au niveau du Canal 04 de l'Ucad.< > indique F.Séye lors de son interrogatoire.Les deux présumés bandits avaient rebroussé chemin pour rentrer à Pikine après le meurtre. Pris de peur, F. Séye s'était réfugié en Gambie selon lui pour échapper à la justice. Mais l'homme activement recherché est retourné récemment au bercail en espérant que l'affaire était déjà classée.Malheureusement oour lui, il a reçu la visite des éléments de la Sûreté Urbaine dimanche dernier vers 06 heures du matin. F. Séye a été arrêté et déféré, au terme de l'enquête, au tribunal de grande instance de Dakar. Aux dernières nouvelles, le doyen des juges l'a envoyé en prison.A noter que les redoutables limiers de la SU avaient déjà interpellé le premier présumé meurtrier F.Ndiaye et ses 04 complices. Ces derniers sont actuellement en taule. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, vol avec violence commis la nuit avec usage d'arme ayant entraîné la mort et recel.