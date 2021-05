Meurtre de l'étudiante congolaise aux HLM Grand-Yoff : Son présumé agresseur arrêté grâce à un taximan

Comme annoncé un peu plus tôt par Seneweb, l'un des présumés meurtriers de l'étudiante congolaise Lotaly Mollet, mortellement agressée la nuit dernière aux HLM Grand-Yoff, est entre les mains de la police.Mais, selon Libération online, l'agresseur a été poursuivi et maîtrisé par un chauffeur de taxi. Il est entendu sous le régime de la garde à vue.A noter également que la victime est arrivée au Sénégal en 2017 pour poursuivre ses études supérieures avec une de ses soeurs.Elle est décrite comme étant une étudiante travailleuse, sérieuse et très humaine.Lotaly Mollet a été tuée, alors qu'elle revenait d'un exposé, dans le cadre des préparatifs de son examen prévu ce week-end.