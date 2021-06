Migration-développement : Les Ard à l'école du dialogue sur la migration

Les Agences Régionales pour le Développement (Ard) sont à l'école du "Renforcement de la gouvernance inclusive de la migration

Les Agences Régionales pour le Développement (Ard) sont à l'école du "Renforcement de la gouvernance inclusive de la migration au Sénégal en vue d'améliorer la synergie Migration et développement".





Démarré en janvier 2019, ce projet est financé par le Fonds fiduciaire de lutte contre la migration irrégulière de l'Union Européenne (Ue), exécuté par la Direction Générale d'Appui aux Sénégalais de l'Extérieur (Dgase) et l'Agence espagnole de Coopération internationale au Développement.





"D’un côté, la Dgase recueillera tout ce qui a été fait pendant cette période sur le terrain en matière de territorialisation et de développement à travers l’expérience des ARD et en même temps, les ARD vont se mettre à niveau dans les dernières avancées en matière de migration pour accomplir l’objectif qui est en commun", a assuré, Cristiana Folona, co-directrice internationale du projet GMD.





Devant prendre fin le 28 février 2022, il va falloir aller vers une phase d’accélération du projet pour l'atteinte des objectifs.





Ainsi, durant deux jours, il s'agira d'échanger avec les ARD sur la mise en place d'un dispositif important des Bureaux d'Accueils, d'Orientations et de Suivi (Baos) des Sénégalais de l'Extérieur au sein même des ARD.





"Il faut faire en sorte que les ARD puissent s’approprier l’ensemble des instruments que nous allons mettre en place dans le cadre de ce projet pour la mise en œuvre de la politique migratoire au niveau des territoires", a assuré Ibrahima Cissé, directeur de l'Assistance et de la Promotion des Sénégalais de l'extérieur.





Mieux, il assure que "dans un contexte où l’urgence est de faire en sorte que les jeunes puissent trouver de l’emploi, échanger avec les ARD sur les politiques d’emploi, faire en sorte que ces jeunes, dans le cadre de projets que nous allons promouvoir dans le cadre de ce programme, puissent avoir accès à ces emplois, est plus qu'important".





En effet, le rôle des ARD au niveau des terroirs et des communautés permettra de faire en sorte que la question de la migration partira de la base vers le sommet et non le contraire.





Pour Ousmane Sow, directeur de l'ARD de Saint-Louis et coordinateur du Cadre de Concertation des directeurs des ARD, "Les ARD vont constituer des instruments pour matérialiser une instruction du Chef de l’État pour donner corps à sa politique migratoire au niveau territorial. Le souci c’est d’arriver à faire de cette problématique, une territorialité, c’est-à-dire une préoccupation au niveau des territoires. Et les ARD constituent un pont de conjonction entre l’orientation nationale et les préoccupations et ressentis au niveau territorial".





Face à des jeunes qui partent à la migration et des migrants qui veulent rentrer au bercail, des innovations majeures devraient être apportées.





"C’est cela que les ARD devraient apporter pour concilier l’action centrale avec l’action territoriale et rapprocher les instances d’informations mais aussi de prise de décision qui vont permettre à ce que la problématique migratoire soit une réalité prise en charge au niveau des territoires", a confié M. Sow.