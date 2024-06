Migrations, risques, principes et alternatives: Une vingtaine de journalistes formés sur les questions

La migration est depuis plusieurs années un véritable fléau en Afrique. Avec le phénomène ''Barça ou Barsakk’’, qui consiste à braver les océans au risque et péril de sa vie, entre autres moyens pour espérer retrouver l’eldorado, des milieux de jeunes du continent, du Sénégal en particulier ont péri en tentant de rejoindre l’occident.













Pour une meilleure sensibilisation et une amélioration des données et informations fiables sur la question, une vingtaine de journalistes ont été formés par la Fédération Internationale des Journalistes ( FIZ), en partenariat avec INFORMA (Information, Formation et Migration en Afrique de l'Ouest).









Cette formation de deux jours visait à contribuer à l'amélioration de l’information sur le phénomène migratoire et de la connaissance des risques d'immigration irrégulière et sur les alternatives disponibles dans les territoires.