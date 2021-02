Mimi Touré à Abdou Aziz Mbaye : "Nous avons vécu ensemble des moments historiques..."

Mimi Touré s'est ajoutée à la liste des personnes qui rendent hommage au défunt ministre, Abdou Aziz Mbaye.





L'ex première ministre a notamment salué la mémoire d'un "brillant intellectuel' dans une note parvenue à Seneweb.











J’ai appris avec une grande tristesse le rappel à Dieu du ministre Abdou Aziz Mbaye. Nous avons vécu ensemble des moments historiques intenses. C’était un brillant intellectuel, engagé et patriote à qui je vouais respect et amitié. A sa famille qu’il aimait tant je présente mes condoléances et prie que Allah l’accueille dans son Paradis.