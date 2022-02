Mimi Touré sur le sacre des Lions: « Le sérieux et la détermination ont payé »

Mimi Toure revient sur le sacre des Lions

Les réactions se poursuivent après le sacre continental des « Lions », hier dimanche, face aux « Pharaons » égyptiens en finale de la Coupe d’Afrique au Cameroun. Pour l’ancien Premier, Aminata Touré, dite Mimi, c’est le sérieux et la détermination qui ont payé.





« Nos Lions se sont comportés en vrais Lions avec une rage de vaincre et une solidarité infaillible. Le sérieux et la détermination qui ont payé. C'est une leçon pour toute notre jeunesse qui est capable de gagner dans tous les domaines. Cette victoire leur est tout particulièrement dédiée. Qu'ils s'en inspirent pour gagner, chacun dans son domaine d'occupation », dit-elle.