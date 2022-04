Mimran : «Ma relation avec Diagna Ndiaye…»

Chose rare, Jean-Claude Mimran s’est ouvert à la presse locale. Il a accordé une interview à trois quotidiens d’information : Le Quotidien, Wal fadjri et L’Observateur.



Au menu : le marché du sucre, la Compagnie sucrière du Sénégal (CSS), ses relations avec le Président Macky Sall, les Dipas (Droits d’importation de produits alimentaires)…, mais aussi sa relation avec Diagna Ndiaye.



Le président du Cnoss était assis aux côtés de l’homme d’affaires lors de l’entretien. Pour faire référence à lui, face aux journalistes, Mimran le désigne par «mon ami de 45 ans», celui «qui réfléchit pour moi».



Entre les deux hommes, assure le patron de la CSS, «c’est une question de confiance». Mimran martèle : «Diagna fait partie de la famille. Un frère. Entre lui et moi, on n’a pas décrété la confiance. Elle est là.»