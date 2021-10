Mine antipersonnel de Kandiadiou : Seydima Gassama réclame justice

Un véhicule a sauté sur mine antipersonnel à Kandiadiou dans la commune de Ouloumpagne et a fait six victimes et des blessés. Suffisant pour que le secrétaire exécutif d'Amnesty International réclame justice.







Selon Seydi Gassama intervenu sur Twitter, « La pause de mines antipersonnel sur une route fréquentée est un acte criminel dont les auteurs doivent être recherchés et traduits en justice ». Et de préciser que « Le Traité d'Ottawa, dont l'État du Sénégal est partie, interdit la production, le stockage et l'utilisation de ces engins de la mort ».