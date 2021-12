Ministère de l’Emploi : Dame Diop et ses proches au coeur d'une sulfureuse affaire de pots de vin ?

C’est le quotidien L’AS qui a levé le lièvre. Une affaire de corruption éclabousse des proches du ministre de l’Emploi.



Ces derniers réclament 10 millions de Fcfa au promoteur du projet de construction et d’équipement de six lycées professionnels en Agriculture et en agroalimentaire (Ipaa) en échange de la signature du ministre Dame Diop.



Pourtant, le projet a été béni par le chef de l’État en Conseil des ministres. Un protocole d’accord a même été signé avec le gouvernement en mai 2019 et il ne restait que la signature du ministre Dame Diop.



Curieusement, le ministre refuserait toujours d’apposer sa signature, sous le prétexte qu’il doit d’abord lire tous les documents.



Mais, selon le promoteur, cet argument du ministre ne tient pas la route, car le document en question ne fait pas trois pages.



Pis, des agents qui se présentent comme des proches de Dame Diop lui réclament 10 millions Fcfa contre la signature du ministre. Ce qu’il refuse catégoriquement, car il dit ne pas cautionner la corruption.



Les six lycées, qui devraient être construits sur un site de 100 ha, vont comporter un espace pédagogique et une aire de production.