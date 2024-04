Ministère de la Famille et des Solidarités : Maïmouna Dièye s’engage à promouvoir les droits des femmes et à lutter contre les inégalités sociales

Les passations de service se poursuivent. Ce vendredi 12 avril, c’était au tour du ministre de la Femme, de la Famille, de l’Équité et du Développement Communautaire, Thérèse Faye Diouf, de passer le flambeau à Maïmouna Dièye. Lors de la cérémonie officielle qui s’est tenue dans les locaux du ministère, la nouvelle ministre de la Famille et des Solidarités s’est engagée dans la promotion des droits des femmes, la protection des enfants et la lutte contre les inégalités sociales et territoriales. La mairesse de la commune de Patte D’oie affirme en effet que « le projet de transformation systémique place la famille, la femme et la solidarité au centre des priorités ».













Ainsi, pour concrétiser cette vision, des défis majeurs sont à relever, selon Mme Dièye. L’objectif est de mettre en œuvre « une vraie politique familiale centrée sur la protection et la promotion des droits de la femme et des enfants à travers un cadre légal, réglementaire conforme aux aspirations du peuple sénégalais et respectueux de nos engagements internationaux ».













Sous le magistère de cette nouvelle ministre de la Famille et des Solidarité, il s’agira aussi de mettre en place un système sanitaire et une protection sociale plus efficace, plus efficiente et à moindre coût par entre autres le développement d’un financement de la santé endogène.









Quant au développement communautaire, la ministre Maïmouna Dièye mise sur les communautés à la base.













En effet, « une politique dans le cadre de l’intervention stratégique et opérationnelle sera mise en œuvre pour la promotion et l’efficacité des initiatives de développement à la base. Ceci passera par le renforcement de certains plans comme le Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC) par une nouvelle approche » a dit Mme Dièye. Le PUDC qui fait figure de modèle en Afrique, selon la désormais ex-ministre la Femme, de la Famille, de l’Équité et du Développement Communautaire, Thérèse Faye Diouf.













En effet, réalisée depuis 2015, le PUDC compte « un linéaire total de 820 km de pistes rurales favorisant la mobilité de 528 000 personnes réparties sur 844 villages ».













Lors de cette passation de service, Mme Diouf est revenue sur les différentes réalisations de son département sous le régime de Macky Sall.













En effet, « de grands projets sont enregistrés en matière d’électrification rurale et publique. Plus de 807 villages sont électrifiés par le PUDC. La promotion des activités génératrices de revenus occupe une place importante avec l’aménagement de périmètres et de plateformes agricoles ainsi que le déploiement d’équipements post récolte afin d’alléger la pénibilité des travaux des femmes rurales » a affirmé Thérèse Faye Diouf.









Évoquant les réalisations de la couverture maladie universelle, Mme Diouf affirme que « la mise en œuvre de la politique d’assurance maladie a permis la couverture de 4 514 819 par les mutuels de santé communautaire. Soit 23%. La branche assistance médicale a permis la prise en charge de 931434 cas d’enfants âgés de moins de 5 ans ; 24 408 pour les personnes âgées de 60 ans ; 13 831 femmes bénéficiaires de la césarienne gratuite et 1 131 pour la dialyse dans les structures publiques ».













Par ailleurs, l’ancienne directrice de l’Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits (ANPECTP) a demandé à son successeur de faire voter le projet de loi sur la protection sociale qui est une urgence au Sénégal.