Ministère de la Santé : Après son limogeage, Diouf Sarr réagit

"Après avoir réitéré mon soutien moral à toutes les familles affligées dans le drame survenu à l'hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh de Tivaouane, je tiens à renouveler ma loyauté au Chef de l'État son Excellence Monsieur Macky Sall pour sa confiance indéfectible, fruit de nos relations techniques et fraternelles, aussi solides qu'auparavant. Je lui renouvelle ma loyauté et entends l'accompagner dans ses projets pour l'émergence du pays dans l'intérêt du peuple". Telle est la réaction du désormais ancien ministre de la Santé et de l'action sociale. Pour rappel, Abdoulaye Diouf Sarr a été limogé ce soir, moins de 24 h après le drame qui a causé la mort de 11 nourrissons à l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane.