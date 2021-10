Ministère des Finances: Un agent d'une Direction arrêté pour vol

Employé à la Direction du Matériel et du Transit administratif (DMTA) du ministère des Finances, I.Thiam dort actuellement en prison ! En effet, le quinquagénaire, chauffeur de son état est mouillé dans une affaire de tentative de vol selon des informations exclusives de Seneweb.



L'agent de la DMTA a subtilisé un climatiseur avec la complicité d'un manœuvre B.F. Ba , dans la journée du 12 octobre dernier, au niveau de cette entité du ministère des Finances. D'après nos sources, le complice de ce chauffeur a tenté de distraire le gendarme en charge de la sécurité de cette direction. Ainsi, il discutait avec ledit pandore pour permettre à I.Thiam de dérouler son forfait.



Mais, plus tard, l'homme chargé de la sécurité des lieux les a soupçonnés avant de procéder au recomptage du matériel stocké. Ainsi, il a constaté qu'un parmi les 47 climatiseurs a été emporté du magasin. Finalement, l'objet volé sera découvert dans la malle arrière du véhicule mis à la disposition de l'agent I.Thiam, suite à des recherches menées au niveau de la DMTA.



Livré aux gendarmes de la Brigade du port de commerce de Dakar de même que son complice, le quinquagénaire a tenté de nier les faits dans un premier temps. Mais cet employé de la Direction du Matériel et du Transit administratif a fini par craquer sur procès-verbal d'après sources de Seneweb proches du parquet.



Dans ses aveux, l'homme âgé de 53 ans de préciser aux enquêteurs de brigade du port de commerce de Dakar, qu'il a volé le climatiseur à son lieu de travail pour avoir de quoi payer les frais de scolarité de ses enfants et subvenir à ses besoins.



Visé pour tentative de vol, I.Thiam, agent de la DMTA a été déféré au parquet vendredi dernier avec son complice. Aux dernières nouvelles, les deux mis en cause ont été placés sous mandat de dépôt.