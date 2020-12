Minusco : 140 policiers sénégalais dont 36 femmes envoyés en mission en RD Congo

Minusco au Congo

En prélude à leur déploiement pour une mission des Nations unies en République démocratique du Congo (Rdc), 140 policiers sénégalais ont effectué un regroupement de 3 mois, conformément aux standards de formation en vue de leur déploiement. Une période mise à profit pour les préparer aux défis qui les attendent sur le terrain de Béni en terre congolaise. Amadou Hamady Lam, contrôleur général et directeur du Groupement mobile d’intervention (Gmi), leur a prodigué quelques conseils lors de la cérémonie de remise de drapeau, qui s’est tenue au Camp tropical de Thiès.





« Ce programme axé sur les techniques et tactiques du maintien de la paix vous a été dispensé par les cadres de la police, formateurs reconnus dans le système des Nations-unies. Vous serez déployés à Béni-ville où règne encore une insécurité d’une part, et d’autre part, une hostilité de la population à la présence des forces des Nations-unies. Sachez que vous êtes assez outillés pour non seulement remplir votre mission mais également pour apporter des réponses opérationnelles appropriées aux défis que vous aurez à relever. La réussite de cette mission dépendra essentiellement de votre comportement, de votre détermination qui doivent être exemplaires », a soutenu Amadou Hamady Lam.









Le patron du Gmi de leur rappeler les valeurs intrinsèques qu’ont toujours incarné les missionnaires sénégalais dans le cadre du maintien de la paix.