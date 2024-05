Mis au frigo à la Direction du cadastre, ses fonds communs gelés pendant deux ans : La mésaventure du maire de Keur Massar avec Macky Sall

Avec la chute du régime de Macky Sall, les maires élus sous la bannière de Pastef peuvent enfin pousser un ouf de soulagement. C'est ce qu'on peut comprendre du post de Adama Sarr, maire de la commune de Keur Massar Nord. Sur sa page X (Ex Twitter), il a partagé sa mésaventure avec le régime sortant dirigé par Macky Sall. En effet, l'ingénieur géomètre topographe qui a succédé à Moustapha Mbengue, un membre de la coalition Benno Bokk Yakar à la mairie de Keur Massar, informe avoir été ‘’mis au frigo à la Direction générale des impots et domaines plus précisément à la Direction générale du cadastre suite à son refus de rejoindre Macky Sall après les élections locales’’.





Ainsi, étant chef de bureau de cadastre, il s'est vu affecté au frigo comme agent à la Direction du cadastre. ‘’Pendant deux ans, ses fonds communs ont été gelés’’, écrit- il.