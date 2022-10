MISE EN OEUVRE DU PLAN STRATEGIQUE ET D'EXPANSION (PSE): Mouhamadou Diaité veut redorer le blason de La Poste

Le Plan stratégique et d’expansion de La Poste (PSE-POSTE) sera le leitmotiv du magistère de Mouhamadou Diaité, directeur général de ladite société. Il a décliné ses ambitions en marge de la cérémonie de passation de service avec le directeur sortant Abdoulaye Bibi Baldé. Son objectif est surtout de renforcer et moderniser la logistique, de développer la monétique et le e-commerce et d'augmenter les périmètres des services des guichets par des services financiers innovants mais aussi et surtout migrer vers la mutation institutionnelle de Postefinances en banque postale comme dans tous les pays du monde. Il s'agira, selon lui, de faire de la partie financière une banque tout en restant une filiale de la boîte.





Le nouveau directeur envisage aussi une expansion de la branche immobilière comme dans toutes les Postes modernes. L’idée n’étant pas de s’approprier ou de brader le patrimoine immobilier et foncier. Pour se faire, l'appui de l’Etat, des partenaires techniques avec des modèles innovants de financements comme le partenariat public-privé sont prévus. Cela, dans le souci de rationaliser les produits, finaliser le redressement de la comptabilité des entités du groupe. "Il n’est pas concevable qu’en 2022 on délivre encore des quittances manuelles. Il faut diversifier les produits et rattraper le retard pour une meilleure rentabilité de la structure", a indiqué M. Diaité.