Mise en place d’unités de boulangerie et de pâtisserie : L’ANPEJ renforce le créneau de la création d’emplois

L’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes (ANPEJ) poursuit le maillage du territoire en unités de boulangerie et de pâtisserie. Après Birkilane, Goudiry, Keur Madiabel, Guédiawaye, Pikine, Kanel et Fatick, Palmarin, Wack Ngouna, une unité vient d’être ouverte à Mbour.





Ces unités sont implantées dans des zones où l’offre est presque inexistante. Mieux, ces boulangeries et pâtisseries ouvrent de belles perspectives en termes de création d’emplois et de richesse. « Cette boulangerie fait partie d'un réseau de boulangeries que nous installons à travers le Sénégal. C'est un projet qui a été financé en partie par la Coopération espagnole. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec 11 unités de boulangerie à travers le pays. C'est des infrastructures que nous mettons à la disposition de la jeunesse qui en a tant besoin », informe le Directeur de l’ANPEJ, Tamsir Faye.







Fixer les jeunes dans leur terroir





L’autre avantage, c’est la participation à la formation aux métiers de la boulangerie au niveau local permettant ainsi de réduire le désœuvrement et par ricochet de générer de la richesse. C’est donc dire que l’ANPEJ contribue en même temps à fixer des jeunes dans leur terroir.