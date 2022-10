MISE EN PLACE DE SIG DANS 13 COMMUNES : LE PROMOVILLES ET L’ANAT OUTILLENT LES AGENTS MUNICIPAUX

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de modernisation de 13 communes à travers des infrastructures routières modernes, le Programme de Modernisation des Villes (PROMOVILLES) et l’Agence Nationale de l’Aménagement du Territoire (ANAT) ont signé une convention pour la mise en place de Système d’Information Géographique dans treize (13) communes du Sénégal. Les villes bénéficiaires sont Guédiawaye, Keur Massar, Yeumbeul Nord, Louga, Mbour, Saint-Louis, Thiès, Kaolack, Tambacounda, Kolda, Ziguinchor, Diourbel, Matam.





Cette convention entre PROMOVILLES et l’ANAT d’un montant total de 700 000 000 FCFA, vise à équiper ces communes de bases de données géographiques précises et d’un Système d’information Géographique (SIG) performant leur permettant de valoriser l’information géographique pour mieux connaître leurs territoires, inventorier leurs actifs infrastructurels et les pérenniser par un suivi et un recueil régulier de données fiables renseignant sur leur état.





Un des points essentiels de cette convention est le transfert effectif de compétences et de connaissances aux communes pour leur permettre de s’approprier durablement les outils et les données mis à leur disposition.





Ainsi, une première session de formation avait été organisée pour 14 agents communaux provenant de 8 communes bénéficiaires (Guédiawaye, Kaolack, une partie de Keur Massar, Louga, Mbour, Saint-Louis, Thiès et Yeumbeul Nord).





La deuxième session de formation des agents municipaux qui a réuni quatorze (14) agents venus de six (06) communes dont Ziguinchor-Kolda Tamba-Matam-Diourbel-Keur Massar a été clôturée ce vendredi 21 octobre 2022. Ces sessions de formation font suite à : l’acquisition d’équipements de production des données mis à disposition de l’ANAT ; la dotation en matériel informatique (ordinateurs et logiciels), équipements d’arpentage et outils SIG ; la géodésie et le nivellement ; l’acquisition de prises de vues aériennes ; la production des données





Dans son discours de clôture, la Coordonnatrice nationale de PROMOVILLES, Astou Diokhané Sow, s’est félicitée des témoignages des récipiendaires sur la qualité de la formation qui rassure sur l’usage qui sera fait du SIG et de son apport pour une bonne cartographie des infrastructures et la valorisation de l’information géographique dans les processus d’affaires et l’aide à la décision pour leurs collectivités.





Elle a félicité les jeunes pour leur engagement durant la formation.





Le Directeur Général de l’Agence Nationale de l’Aménagement du Territoire, Mamadou Djigo, est quant à lui revenu sur l’importance des systèmes d’information géographiques pour les communes et la nécessité de disposer de personnel qualifié. Il a salué l’initiative de PROMOVILLES d’intégrer dans ses actions le renforcement de capacités pour mieux asseoir la planification et améliorer l’organisation de l’espace dans les communes.





La cérémonie de clôture a été marquée par un partage de l’expérience de la ville de Guédiawaye en terme d’utilisation du SIG. La responsable du SIG de la mairie de la ville de Guédiawaye a donné des exemples concrets de planification, de cartographie sur des thématiques différentes dont celle des inondations, et qui ont fortement aidé à la prise de décision grâce au SIG. Elle a bénéficié de la première session de formation et de l’accompagnement de PROMOVILLES et de l’ANAT.