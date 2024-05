Mise en service du BRT : une réunion convoquée, les dernières instructions reçues

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, Malick Ndiaye, va procéder au lancement de la mise en service progressive du Bus transit rapid (BRT) demain mercredi, 15 mai 2024.



L’Observateur informe qu’une réunion a été convoquée 48 heures avant par le gouverneur de Dakar, Al Hassan Sall « sur les dispositions sécuritaires à prendre ».



« Nous avons retenu que 24 heures sur 24, que le corridor soit sécurisé et qu’il y ait une prisenoe effective de la compagnie de la Pollice



de circulation au niveau des principaux carrefours du BRT surtout là où nous pensons avoir quelques difficilés par rapport à la signalisation», a instruit le chef de l’Exécutif régional.



Il prévient : « Nous avons demandé à ce que le corridor du BRT soit dépourvu de tout corps étranger. Ce couloir est dédié au BRT. Donc, on n'acceptera point qu'un corps étranges au BRT puisse y évoluer. »



Le quotidien d’information rapporte qu’une unité spéciale de la Police sera dédiée à la sécurisation des ouvrages du BRT.