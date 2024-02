Mission au Congo : le drapeau remis au 4e contingent de la police nationale

Le Directeur du Groupement Mobile d'Intervention, Ndiage Diop, a procédé, ce jeudi 15 février 2024, au camp Tropical de Thiès, à la traditionnelle remise du drapeau au 4ème contingent de la Police nationale devant être déployé en République Démocratique du Congo. C’est dans le cadre de la Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation en République Démocratique du Congo (MONUSCO).





« Cette mission fut créée le 20 décembre 2020 par la Résolution 2612 du Conseil de Sécurité de l'ONU. Le premier contingent de la Police nationale y fut déployé le 18 décembre 2021 », a rappelé Ndiage Diop.





Auparavant, la Police nationale sénégalaise a brillamment participé à des opérations de maintien de la paix en République Démocratique du Congo. Les éléments auront comme missions la protection des civils et par ricochet au maintien de la paix, d’œuvrer à la réconciliation nationale et à la cohésion sociale. En plus de cela, il y aura le désarmement, la démobilisation, la réintégration et le rapatriement des ex-combattants et des éléments armés.





Ce contingent, fort de 170 policiers parmi eux il y a 29 femmes. Le Directeur du Gmi renseigne que « La SENFPU-3/MONUSCO-4 a reçu, durant six mois, une formation tactique et opérationnelle requise pour garantir le succès de la mission ainsi que des notions sur les valeurs fondamentales et le code de conduite des Nations Unies ».





Au passage, il a précisé que cette unité, commandée par le commissaire de Police Khady Fall, a été formée et entraînée par des spécialistes en la matière issus du centre d'instruction du Groupement Mobile d'Intervention qui est sous le commandement du Directeur du GMI dont les connaissances et les compétences en maintien de l'Ordre ne sont plus à prouver. Elle a aussi bénéficié d'un stage de formation et de renforcement des capacités opérationnelles au centre d'entraînement Tactique Capitaine Mbaye Diagne de la zone militaire numéro 7 (CET7).





Commissaire Khady Fall Commandant du Contingent





Le Commissaire Khady Fall est le commandant du contingent. Elle est issue de la 42ème Promotion des élèves Commissaires de l'Ecole Nationale de Police et de la Formation permanente.





En 2015, elle réussit avec brio au concours direct d'accès au corps des Commissaires de Police. Après deux années de scolarité sanctionnée par un brevet de l'École nationale de police, elle est affectée à la Direction du Groupement Mobile d'Intervention pour application. De 2017 à 2019, elle a été mutée à la sûreté urbaine du Commissariat Central de Dakar en qualité de chef de service-adjoint. Après avoir fait ses preuves et démontré son aptitude au contrôle et au commandement tactique et opérationnel, elle est nommée commissaire d'arrondissement de Dakar Plateau de 2019 à 2023.