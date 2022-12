Missirah (Tambacounda) : Un maçon engrosse sa nièce malade qu'il avait hébergée

Une rocambolesque affaire de viol et de pédophilie suivie de grossesse à ascendant a atterri devant la chambre criminelle du TGI de Tambacounda. Incriminé, le maçon Amadou Nguette dit Bamba âgé de 41 ans, à charge d'accueillir sa nièce A. Sy âgée de 14 ans venue se soigner, a été arrêté pour l'avoir engrossée. Après son acte, il a mûri un plan qui consiste à mettre en rapport sa nièce avec le boutiquier du coin pour qu'il entretienne des relations coupables avec lui afin de l'accuser. Mais son mode opératoire sera découvert. Il risque 10 ans de réclusion criminelle.



Un « tonton » poursuivi pour les faits de viol et de pédophilie sur mineure à ascendant, après avoir engrossé sa nièce malade qu'il avait hébergée chez lui. Le scénario passe pour du jamais vu au village de Hamdallaye Tessan dans la commune de Missirah, département de Tambacounda. Il résulte des éléments de l'enquête que la fille A. Sy âgée de 14 ans est originaire de la capitale orientale. Elle avait été envoyée auprès de son oncle au courant du mois d’août 2021 pour qu'il l'aide auprès d'un marabout du coin à se débarrasser de sa maladie qui hante le sommeil de ses parents. Lors de son séjour, l'oncle profitait de sa vie de célibat pour abuser sexuellement de sa nièce à plusieurs reprises. Comme toute chose a une fin, le pot-aux-roses finit par être découvert. Les parents de la fille ont été informés de l’affaire par l'entourage du maçon qui a constaté des comportements inhabituels dans le quotidien de la fille. Entretemps, le maçon, sentant l'étau se resserrer autour de lui, a muri un plan qui consiste à monter un scénario pour mettre en rapport sa nièce avec le boutiquier du coin afin qu'il entretienne des rapports sexuels avec la fille pour lui faire porter la responsabilité de cette grossesse mais c'était sans compter avec le boutiquier qui finit par découvrir la grossesse de la fille. Cette dernière a été obligée de tout avouer à ses parents, qui l’ont assommée de questions. Conduite dans une structure sanitaire, les examens médicaux ont montré que la fille est enceinte de 2 mois.



La plainte déposée sur la table du commandant de la brigade de la gendarmerie de Dialacoto a permis de cueillir le « tonton saysay ». Interrogé par les pandores, l'oncle a reconnu avoir tenu des rapports sexuels avec sa nièce, mais avec le consentement de cette dernière. Ses arguments n’ont pas convaincu les pandores qui l'ont placé le mardi 2 octobre en position de garde-à-vue.



A la barre, l’accusé a soutenu que la victime était « consentante et qu’il n’y a pas eu de viol. Elle était d’accord », s’est-il défendu.



Dans son réquisitoire, le procureur de la République a requis une peine de 10 ans. Pour sa part, l’avocat de la défense a, lui, demandé une requalification des faits en attentat à la pudeur sans violences. Il a estimé que les arguments de la victime étaient « insensés ». La Chambre criminelle a mis l’affaire en délibéré au jeudi 5 janvier 2023.