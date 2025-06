Mobilisation contre la pollution plastique pour sauver les océans : Plus de 270 000 t de déchets plastiques, dont moins de 10 % recyclés au Sénégal

Face à la montée des déchets plastiques et à la menace croissante sur les écosystèmes marins, le Sénégal intensifie son engagement pour la protection des océans. Alors que la Conférence des Nations Unies sur l’océan se tient à Nice, dans le sud-est de la France, un événement local d’envergure est organisé à Bargny, illustrant la volonté du pays de répondre aux défis environnementaux à l’échelle mondiale.





Chaque année, le Sénégal produit plus de 270 000 t de déchets plastiques, dont moins de 10 % sont recyclés. Le reste s’accumule dans les rues, les campagnes, les plages et, surtout, dans les mers. Ce phénomène a des conséquences dévastatrices : pollution des milieux naturels, destruction de la biodiversité marine et menace sur les moyens de subsistance des communautés côtières. Une bouteille en plastique met jusqu’à 450 ans à se décomposer, transformant les déchets d’aujourd’hui en un problème pour des siècles.





C’est dans ce contexte que le Centre d’information des Nations Unies de Dakar (CINU Dakar) et le Club de réflexion et d’action citoyenne (CRAC) organisent, ce jeudi 12 juin 2025, un panel à Bargny sur le thème « Pollution plastique : partages d’expériences et de pratiques pour des engagements transformateurs au Sénégal ».





Dans un communiqué parvenu à Seneweb, les organisateurs du panel expliquent que ce forum s’inscrit dans le cadre de l’Objectif de développement durable n°14 (ODD 14) qui prône la conservation et l’exploitation durable des océans, des mers et des ressources marines.





Yoff s’engage pour l’avenir des côtes





Le Sénégal peut d’ores et déjà se féliciter de certaines avancées concrètes. Le 7 juin dernier, la commune de Yoff a officiellement intégré la Coalition des villes et régions côtières, une plateforme internationale dédiée à la protection du littoral. Cette adhésion marque une étape importante : elle renforce la lutte contre la pollution plastique, soutient les efforts de préservation des écosystèmes côtiers et contribue à freiner l’érosion et les effets du changement climatique sur les communautés locales.









La coalition favorise également le développement d’une économie bleue durable, axée sur des solutions de financement innovantes et sur l’engagement des territoires dans des actions concrètes. Yoff devient ainsi un modèle à suivre pour d’autres collectivités du pays.





Le panel de Bargny réunit une diversité d’acteurs : élus locaux, experts environnementaux, militants, jeunes leaders et citoyens engagés. Ensemble, ils partageront des solutions pratiques pour combattre la pollution plastique : systèmes de collecte efficaces, recyclage à échelle locale, transformation des déchets et valorisation des matériaux dans une logique d’économie circulaire.