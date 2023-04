Mobilisés autour du «Ndutt» : Les hommes de Ndiaganiao exigent la libération de Bassirou Diomaye et menacent…

Le Sérère bon teint, Bassirou Diomaye Faye, peut compter sur le soutien indéfectible des siens. Hier dimanche, la population masculine de Ndiaganiao, son village natal, s’est mobilisée autour du bois sacré du village. Ce, dans le but d’invoquer les dieux pour la protection de leur fils Bassirou Diomaye Faye.







Les anciens de Ndiaganiao ont organisé une cérémonie coutumière pour exiger la libération de leur fils, à travers les rites du "Ndutt".