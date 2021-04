Mobilité : Des villages de la zone des Niayes désenclavés par le Pudc

Keur Omar et Keur Malal, des villages situés à Notto Gouy Diama viennent de bénéficier d’une piste de 5 km pour faciliter l’accès à la commune. Ce tronçon était jadis sablonneuse, presqu'impraticable par les charrettes et les véhicules à en croire les populations bénéficiaires.«Ils étaient difficiles pour les populations de Keur Malal et Keur Omar d’accéder à Notto Gouy Diama. Elles passaient des heures pour accéder dans la commune La route était sablonneuse, même pour les charrettes c’était pas facile de se déplacer. Pour évacuer des malades c’était un problème; maintenant tout a changé. Nous rendons grâce à Dieu .», se réjouit Mahfouz Seydi, habitant de Keur Malal.La réalisation de cette route fera certainement des heureux parmi les acteurs du maraîchage. Eux aussi avaient des difficultés pour transporter les productions une fois arrivées à maturité. Car, les transporteurs refusaient souvent d'emprunter cette route.« Le transport des légumes se fait vite puisque l’accès est facile, il y a des (taxis) clandos. Même les villages comme Thiep, Léona et autres sont désenclavés. Cette piste est longue de5 km entre Keur Malal et Keur Omar et 13 km entre Beureup Ba, Beureup Sow. L’accès devient plus facile grâce au PUDC", souligne le maire de la commune de Notto Gouy Diama, Maguéye Ndiaye.Par ailleurs, ces villages demandent l’électrification et de l’eau potable dans leurs villages après la réalisation de cette route.