Mobilité durable et climat : Les acteurs africains se penchent à Dakar, en prélude de la COP 27

La Semaine de la mobilité durable et du climat (SMDC) 2022 a ouvert ses portes ce mardi, à Dakar au Sénégal. La cérémonie d’ouverture des travaux a été présidée par le Premier ministre du Sénégal, Amadou Ba. Co-organisée par le Conseil exécutif des transports urbains durables (CETUD), la Coopération pour le développement et l’amélioration des transports urbains et périurbains (CODATU) et l’Association climate chance (ACC), cette grande rencontre des acteurs africains de la mobilité durable et de climat est placée sous l’égide du Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement (MITTD) et du Ministère de l’Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique du Sénégal. Elle se tient en amont de la COP 27 prévue en novembre 2022, à Charm el-Cheikh, en Egypte, et s’inscrit dans l’agenda climat international comme « pré-Cop des acteurs africains ».





Ainsi, au cours de cet événement de 4 jours (du 4 au 7 octobre 2022), des personnalités de haut rang, des experts reconnus du climat et de la mobilité, ainsi que les acteurs des territoires (élus locaux et régionaux, entrepreneurs, ONG, chercheurs, citoyens, entre autres, bref plus de 1500 participants, vont cogiter, échanger et partager sur la mobilité durable et du climat, à travers des keynotes, des tables rondes et des ateliers interactifs.





Cette semaine de la mobilité durable et du climat verra également la tenue de 3 événements majeurs, à savoir : la 18ème Conférence CODATU, les 2èmes Assises territoriales de la mobilité urbaine, et enfin, le 4ème Sommet climate chance Afrique.