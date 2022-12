Mobilité urbaine, désenclavement, sécurité : Le PROMOVILLES change le visage de Tambacounda

Le Programme de Modernisation des Villes (PROMOVILLES) a réalisé de nombreux ouvrages dans la ville de Tambacounda pour améliorer la mobilité urbaine et la sécurité des populations.





17 quartiers de Tamba impactés





Les infrastructures construites dans la ville de Tamba sont principalement des routes (15 km) sur plusieurs axes dont RN1 – gare routière – Saré Guilel, Route du lycée – Mosquée – maison d’arrêt , Hôtel Asta Kébé – centre Don Bosko , École plateau – marché marinière , RN1 – BOA – Mosquée, Autoécole – marché marinière , Pharmacie Orientale Abattoir 1,2 et 3 , Route du Précol – Lycée communal , Camp Navétane – nouveau Pont , Cimetière – marché – ancienne gare routière , Gouvernance – tribunal régional 1 et 2 , Chambre des métiers –





15 km de voirie assainie et éclairée répartis sur 14 tronçons dans 17 quartiers périphériques peuplés et jadis caractérisés par d’importants ravinements, 13kms de réseaux d’assainissement des eaux pluviales qui ont permis de drainer une superficie de 614 hectares, ont été réalisés dans la commune de Tambacounda par le PROMOVILLES.





434 lampadaires installés





Concernant l’éclairage public, le PROMOVILLES a installé 434 lampadaires sur le long des tronçons réalisés pour renforcer la sécurité des personnes et favoriser l’accès des quartiers à toute heure.





Des aménagements connexes et paysagers





Pour accompagner la promotion économique des femmes de la commune de Tambacounda, PROMOVILLES a construit une Maison de la femme très moderne et l’a équipé avec des unités de transformation de fruits et légumes et de restauration au profit de 2000 femmes.





Pour le bien être des transporteurs, un aménagement a été fait sur le parking intercommunal des gros porteurs. Il s’agit d’aires de détente, de lieux de prière, et de salle de restauration.





Les populations de Tambacounda ont vu aussi leur cadre de vie changer avec des aménagements paysagers d’espaces publics tels que l’esplanade de Tambacounda, le Boulevard Léopold Sédar Senghor, le jardin public du quartier Abattoir, le rond-point du croisement N6-N7, des feux tricolores, des portiques.





De plus, dans le cadre de l’appui aux jeunes, PROMOVILLES a formé 69 jeunes aux métiers du BTP pour renforcer leur employabilité.





….. Au grand bonheur des populations





Aujourd’hui, toutes ces infrastructures réalisées dans la commune de Tambacounda, au grand bonheur des populations, contribuent fortement à les soulager des inondations et à favoriser une meilleure mobilité et un renforcement de la sécurité nocturne. Elles ont également permis de générer des activités économiques le long des quartiers traversés (restaurants, boutiques, petits commerces, etc.).





Fatimatou Gakou habite au quartier Pont : « En période d’hivernage, on souffrait énormément et avions beaucoup de difficultés à accéder au poste de santé et au marché du fait de la mauvaise qualité de la voirie. Les taximen et les motocyclistes refusaient même d’y venir. On se débrouillait tout seul. Aujourd’hui, grâce aux travaux de Promovilles, on accède facilement au poste de santé et au marché. En plus, nos enfants ne sont plus malades du fait des eaux stagnantes. »





Oumar Tall, habitant du quartier Pont : « Avant, les taxis demandaient 1000 fcfa ou 2000 fcfa pour le trajet ville - marché marinière, aujourd’hui grâce à PROMOVILLES et les ouvrages réalisés, on ne paie que 300 fcfa. On remercie Promovilles et le Président de la République. »