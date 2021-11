Mode de paiement : la colère noire des retraités contre l'ipres et poste finances

Les retraités de l'Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES) à Saint-Louis plaident pour un changement du mode de paiement ou, à défaut, de revoir les choses avec Poste Finances qui traîne toujours dans le paiement de ses allocataires.



Selon Sud Quotidien, c'est ce qu'a fait savoir le Président de l'Association des retraités de l'IPRES de la région de Saint-Louis, El Hadji Madiop Thiam, qui regrette les difficultés auxquelles sont confrontés les retraités surtout les dames. Il en interpelle la Direction de l'IPRES afin qu'elle y apporte rapidement des solutions dans les brefs délais.



Le Président de l'Association des retraités de l'IPRES de Saint-Louis et ses camarades sont également très remontés contre les conditions de perception de leurs pensions de retraite et en interpellent la direction de l'IPRES afin qu'elle prenne ses responsabilités pour solutionner cet épineux problème.

«On dirait qu’on nous donne une aumône, alors que nous sommes venus récupérer notre dû gagné dignement et durement à la sueur de notre front. Alors, pourquoi La Poste nous traite-t-elle de cette façon ? En tout cas, les retraités ne vont plus l’accepter. Pourquoi La Poste Finances refuse-t-elle d'honorer sa part du contrat signé avec l'IPRES. Certains allocataires restent jusqu’au 20 du mois sans percevoir leurs pensions», ont martelé les retraités.