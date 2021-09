Modernisation de l'administration : La dématérialisation en bonne marche à Thiès

Dématérialisation des services judiciaires à Thiès

Dématérialiser les services judiciaires au profit des usagers et du personnel de la justice. L'initiative est en bonne marche à Thiès où s'est déployée la phase 2 du Programme d'appui à la modernisation de l'administration.





« Il y a plus de 20 ans, on parle de modernisation de la justice. Nous voulons pérenniser un État de droit, nous avons en face des usagers particulièrement exigeants qui veulent avoir l’information en temps réel, avoir les documents qu’ils cherchent très rapidement. Avec le système actuel, c’est difficile avec l’introduction des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Nous pensons pouvoir arriver à une modernisation de la justice ", a expliqué Djibril Ba, procureur général près la cour d’appel de Thiès.





Il ajoute : " Quelqu’un qui veut avoir un casier judiciaire ou un certificat de nationalité, parfois il est obligé de se déplacer de Dakar, à Tambacounda. Je pense qu'avec l’introduction de la nouvelle technologie, nous arriverons à la modernisation de la justice".





Bâ pense que les magistrats et tous les acteurs judiciaires doivent être outillés pour mieux faire leur travail.





« A côté des ressources humaines il y a l’infrastructure technique. L'un des objectifs que nous visons c’est d’identifier les besoins, les attentes des acteurs judiciaires en particulier relativement à cette dématérialisation. On sait qu'il y a des expériences qui sont développées jusqu’à présent. Ces expériences ne sont pas arrivées à terme et il faut les poursuivre", recommande Cheikh Fall Mbaye, directeur de la promotions de la bonne gouvernance au ministère de la Justice.





Pour Abdoul Aziz Wone, directeur de la dématérialisation et de l’autonomisation des services judiciaires au ministère de la Justice, il faut aussi mettre en œuvre cette dématérialisation à la lumière des outils numériques. Pour ce faire, " Nous allons organiser des missions de concertations pour aboutir à l’organisation d’un colloque qui va permettre de faire collaborer l’écosystème judiciaire et l’écosystème numérique. Nous allons organiser (...) un concours de développement d’application Web et nous allons le faire avec les start-up sénégalais " indique-t-il.