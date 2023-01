Modernisation des projets routiers : L'AGEROUTE à l’ère du Visa de Localisation

Les autorités étatiques peuvent compter sur l'Agence des Travaux et de Gestion des Routes (Ageroute) pour relever le défi de l’émergence. Pour se mettre à niveau de l’ère de grandes infrastructures routières telles que les autoroutes et autoponts, Ageroute a réussi à décrocher le premier Visa de Localisation susceptible de mieux gérer la gouvernance des projets d’aménagement et de développement territorial.





De challenge en challenge, l'Agence des Travaux et de Gestion des Routes (AGEROUTE) a fini de convaincre par la performance et l’efficacité dans la gestion de l’aménagement et du développement territorial. Et cette réputation de champion dans les grands travaux routiers, qui lui a valu sa place de choix dans le milieu, a fait d’elle la première structure à décrocher le Visa de localisation destiné, conformément au décret nommé supra, aux «projets productifs à fort impact spatial et environnemental, les projets d’aménagement, les infrastructures et équipements publics collectifs à caractère éducatif, social, sportif, culturel, situés dans des zones non couvertes par un document d’urbanisme et d’aménagement en vigueur et les infrastructures et équipements structurants d’appui à la production. Seules sont exemptées les infrastructures et équipements de défense et de sécurité publique». C’est d’ailleurs, a-t-on appris des responsables de ladite structure publique, «mardi dernier, que le Comité national du Visa de localisation, présidé par le Directeur général de l’Agence Nationale de l’Aménagement du Territoire (ANAT) a décerné le premier visa à l’Agence des Travaux et de Gestion des Routes (Ageroute)». Ce Visa de Localisation facilitera, qui vient à point nommé, sera mis en œuvre dans les travaux du «prolongement de la VDN 4 jusqu’à Diamniadio, l’autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis et le Programme d’amélioration de la connectivité des zones agricoles du Nord et du Centre (PCZA) présentés au comité national du Visa de localisation regroupant les Directeurs généraux de structures publiques». Ledit comité a instruit le dossier sur la base des matières soumises au Visa de Localisation prévues par l’article 3 du décret 2022-1088 du 5 mai 2022 et a délivré le premier Visa de Localisation à l’Ageroute.







Toujours dans le cadre de l’amélioration de l’aménagement et du développement territorial, l’Ageroute a signé, ce mercredi 18 janvier, avec l’Agence Nationale de l'Aménagement du Territoire (Anat) un protocole d’entente.