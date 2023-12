Modernisation du parc piroguier : Des acteurs plaident pour une facilitation de l'acquisition des pirogues en fibre de verre

Ibrahima Niang, coordonateur du Conseil local de la pêche artisanale (Clpa) Sindia-Nord

Les acteurs de la pêche des communes de Ngaparou, Guéréo, Poponguine-Ndayane, Saly, réunis autour du Conseil local de la pêche artisanale (Clpa) de Sindia nord éprouvent le besoin d’améliorer leurs conditions de travail pour accroître leurs moyens de survie.





Pour atteindre cet objectif, la modernisation du parc piroguier est identifiée comme un objectif prioritaire pour leur secteur.





Selon Ibrahima Niang, coordonateur du Conseil local de la pêche artisanale (Clpa) Sindia-Nord au vue des multiples accidents en mer et de la déforestation causée la plupart du temps par l'abattement des arbres devant servir à construire des pirogues, il urge que les acteurs de la pêche se tournent vers la modernisation du parc piroguier.





"Les pirogues en fibre de verre comptent beaucoup d'avantages. Il y a d'abord la stabilité qu'ils procurent, une bonne navigabilité, une bonne rapidité. Tout cela nécessite aujourd'hui qu'on se tourne vers ces pirogues en fibre de verre. Avec cette forme de pirogue, le poisson est plus frais et sa conservation plus facile. Mieux encore les pirogues en fibre de verre durent plus longtemps que les pirogues en bois. Avec les pirogues en bois tous les trois mois il y a des réparations à effectuer. Sa durée de vie ne dépasse pas trois ans alors que la pirogue en fibre de verre a une durée de vie de 25 à 30 ans. Sur la question de la sécurité, les pirogues en fibre de verre offrent plus de sécurité", détaille Ibrahima Niang.





Bien que conscients des multiples avantages qu'offre cette forme de pirogue, certains pêcheurs demeurent encore réticents pour s'en approprier vue leur coût.





"Elles sont très chères mais si l'on s'en tient à la durée de vie je pense qu'elles sont meilleures. Nous plaidons auprès de l'Etat du Sénégal et de la Sirn afin qu'ils nous facilitent l'obtention de ses pirogues", indique Ibrahima Niang.





Une délégation de la Société des infrastructures de réparation navale (Sirn) était à Ngaparou durant deux jours pour rencontrer les acteurs du Conseil local de la pêche artisanale (Clpa) de Sindia nord afin d'échanger avec eux sur les avantages des embarcations en fibre de verre avant de leur remettre une unité pour mieux les aider à renforcer leur autonomie.





Cette visite initiée par la Sirn entre dans le cadre d'une tournée nationale de sensibilisation, d’information et de partage avec les acteurs de la pêche établis dans les différentes zones maritimes du Sénégal sur le programme de renouvellement du parc piroguier que l'Etat a mis en œuvre.