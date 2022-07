Modernisation du transport à Dakar : Début de la mise en route d’un projet révolutionnaire

Le Directeur Général du CETUD, Monsieur Thierno Birahim AW

Dans la capitale, 30 % des déplacements se font par motorisations et au moins de 80% des déplacements motorisés se font via les transports en commun. La capitale Dakar a besoin d’être mieux desservie afin d’assurer la circulation des personnes et de leurs biens. Le Conseil exécutif des transports urbains de Dakar (CETUD) a tenu, le lundi 25 juillet 2022, une audience publique dans le cadre de l’étude d’impact environnemental et social du projet de restructuration globale du réseau de transport en commun de Dakar.





La rencontre a été présidée par le Gouverneur de la région de Dakar. La restructuration globale du réseau du transport en commun de Dakar, selon le Directeur Général du CETUD, Monsieur Thierno Birahim AW, est un projet extrêmement important. « C’est le troisième grand projet de transport de Dakar. Il s'agit d'un projet planifié sur dix ans. Sa première phase est en cours d’exécution à travers la validation de cette étude d'impact environnemental. Elle doit prendre en compte la préoccupation de l'ensemble des parties prenantes pour une bonne mise en œuvre », a indiqué Monsieur Thierno Birahim AW.





Le projet implique les opérateurs de transports locaux. La première phase couvre la période 2022-2023. Il comporte un volet raccordement avec le TER et le BRT mais aussi un desserrement au niveau des quartiers, de Yeumbeul à Sangalkam, en passant par Grand-Yoff mais aussi en desservant le Lac Rose et les pôles d'aménagement de la région de Dakar.





14 lignes desservies par 400 bus





Il concerne au total 14 lignes prioritaires desservies par 400 bus sobres en carbone et qui fonctionnent avec du gaz ou de l'électricité pour la première phase. Suivra 32 lignes prioritaires et environ 1000 bus durant la seconde phase avec une implication réelle des communautés.





210 milliards de Francs Cfa





Une enveloppe de 210 milliards de francs Cfa sera réservée pour financer la première phase qui consiste à faire des aménagements d'infrastructures en continuité de l'effort qui se fait déjà par l'État du Sénégal. « Nous allons avoir deux dépôts importants pour le stationnement des bus à gaz et électriques. Nous allons aussi avoir 18 terminales qui vont compléter le TER et le BRT mais aussi tenir compte de la transition énergétique des transports, la transition numérique pour une meilleure régulation de l'offre et de la demande de transports publics pour ce qui est du BRT. Le projet est très bien avancé. 40 kilomètres de réseaux neufs d'assainissement et 15% du budget des infrastructures du transport sont dédiés à cette problématique d'assainissement » a expliqué M. AW.





Dans la même dynamique, Monsieur Alla DIOP qui a représenté le Directeur de l’Environnement note que leur département suit le projet depuis la formulation. Selon ce dernier, l’Etat a essayé de répondre à certaines préoccupations telles que la mobilité des personnes et des biens avec des effets induits sur l’économie par une utilisation des méthodes de transports efficaces qui promeuvent une gestion équitable de l’espace en exploitant des technologies qui nous permettent d’amorcer la transition écologique.