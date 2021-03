MOHAMET B DIALLO ALLIAS MO GATES DU (MLS) : Peiné et triste d’apprendre la disparition d’un monument de la culture mais surtout encore d’un parolier pour toute une nation Papa Thione, qui vient de nous quitter

GRANDE FÛT MA SURPRISE QUAND J'AI APPRIS CE MATIN LA SOUDAINE DISPARITION DE CE MONUMENT NATIONAL ET INTERCONTINENTAL...

THIONE BALLAGO SECK ÉTAIT UNE ICÔNE MONDIALE, UN FERVENT CROYANT MUSULMAN ET UN FIDÈLE TALIBÉ MOURIDE...

LE DÉSORMAIS "AL MARHOUM" THIONE BALLAGO SECK ÉTAIT UNE DES TOP 10 PERSONNALITÉS SÉNÉGALAISES LES PLUS PROCHES DE MA MODESTE PERSONNE...

SON ENGAGEMENT, SON DÉVOUEMENT, SON COURAGE, SON ABNÉGATION, SA CONFIANCE, SA DISPONIBILITÉ, SA GÉNÉROSITÉ LÉGENDAIRE, SA CLAIRVOYANCE, SA CROYANCE, SA FOI EN DIEU, SON ESTIME POUR MOI, SA RIGUEUR, SON HUMANISME, SON SENS DE LOYAUTÉ, FIDÉLITÉ, SINCÉRITÉ, HONNÊTETÉ ET EFFICACITÉ FONT DE LUI UN ÊTRE PRÉCIEUX, PRESTIGIEUX ET DIGNE DE CONFIANCE...

PAPA THIONE ÉTAIT FONDAMENTALEMENT INDISPENSABLE DANS L'ARCHITECTURE ET LA MISE EN ŒUVRE DE CETTE VISION EMBLÉMATIQUE, DÉMESURÉE, RÉALISTE ET RÉALISABLE DITE MOM VISION PRODECA.

J'AI EU À PERSONNELLEMENT PRATIQUER L'HOMME DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES ET JE PEUX TÉMOIGNER AVEC EXACTITUDE ET SINCÉRITÉ QUE FEU THIONE BALLAGO SECK EST UN DE MES RARES AMIS, CONFIDENTS ET PLUS QUE PROCHES COLLABORATEURS.

SON HÉRITAGE SERA PERPÉTUÉ À L'ÉCHELLE PLANÉTAIRE...

SON ŒUVRE RESTERA À JAMAIS GRAVÉE DANS LA MÉMOIRE DES GÉNÉRATIONS ACTUELLES ET FUTURES....

J'AI EU À LE NOMMER COMME CHIEF CULTURAL AND COMMUNICATION OFFICER (CCO), EN FRANÇAIS DIRECTEUR DE LA CULTURE ET COMMUNICATION DE MVP FOUNDATIONS INTERCONTINENTAL

CETTE FONCTION ET OU POSITION AINSI QUE TOUS LES HONNEURS ET PRIVILÈGES QUI SONT ATTACHÉS SERONT DÉSORMAIS ATTRIBUÉS À SES HÉRITIÈRES ET HÉRITIERS....

À CEUX-CI, NOUS LEURS CONFIRMONS NÔTRE LOYAUTÉ, FIDÉLITÉ, GRATITUDE ET RECONNAISSANCE VIS-À-VIS DE LEUR DÉFUNT PAPA, NÔTRE BALLAGO INTERNATIONAL...

TOUS LES EFFORTS DÉPLOYÉS PAR LE REGRETTÉ THIONE BALLAGO SECK POUR LE COMPTE DE MA MODESTE PERSONNE AINSI QUE CELUI DE MOM VISION PRODECA SERONT RÉCOMPENSÉS AU CENTUPLE, DANS LE CADRE DE LA PÉRENNISATION ET CONSOLIDATION DE NÔTRE COMPAGNONNAGE ET COLLABORATION À TITRE POSTHUME...

SES PROJETS "CEDEAO EN CŒUR" ET "BALLAGO TV" SERONT ENTIÈREMENT, INTÉGRALEMENT, TOTALEMENT ET PARFAITEMENT RÉALISÉS DANS LE CADRE DU PARTENARIAT ENTRE FIRST CLASS EVENTS ET MVP FOUNDATIONS INTERCONTINENTAL.

SON FILS AÎNÉ WALLY BALLAGO SECK, À QUI NOUS RÉITÉRONS TOUTES NOS CONDOLÉANCES, EST DÉSORMAIS CELUI QUI VA CONTINUER L'ŒUVRE DE MON CHER TONTON, FRÈRE ET HOMME DE CONFIANCE THIONE BALLAGO SECK....

TOUS LES ENGAGEMENTS PRIS PAR MVP FOUNDATIONS INTERCONTINENTAL À TRAVERS MA MODESTE PERSONNE SERONT RESPECTÉS À LA LETTRE ET DE LA PLUS BELLE DES MANIÈRES.

ADIEU PAPA THIONE,

QUE LA TERRE DE YOFF TE SOIT LÉGÈRE ET QUE NÔTRE CRÉATEUR SUPRÊME ALLAH SOUBHANAHOU WA TAALA AIT PITIÉ DE VÔTRE ÂME AFIN DE VOUS ACCUEILLIR DANS LE PLUS HAUT DE SES PARADIS (FIRDAWSI FIHA KHAALIDINA ABADAN)....

TRISTEMENT VÔTRE DÉVOUÉ MOHAMET B DIALLO ALLIAS MO GATES DU (MLS).