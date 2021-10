Moisson à Dioumada et Touba-Niani : Lancement des travaux champêtres par Serigne Abdou Aziz Mbacké, khalife de Darou Tanzil

L’année 2021 a été très abondante en pluviométrie, une aubaine pour les agriculteurs qui vivent, actuellement, les derniers jours de l’hivernage. Et l'heure est à la moisson avec le lancement des travaux champêtres à Dioumada (Kaffrine) et Touba-Niani (Tambacounda) pour une semaine environ, en raison des surfaces emblavées.



Serigne Abdou Aziz Mbacké a annoncé le démarrage des récoltes pour cet hivernage 2021. Auparavant, le khalife de Darou Tanzil a recueilli la bénédiction du khalife général des mourides afin de procéder au démarrage, avec ses talibés, des récoltes qui verront l’apport et la contribution d’une frange importante de la communauté mouride. Comme pour les années précédentes, souligne le comité d’organisation des travaux, les talibés seront convoyés dans des bus et des camions, vers Dioumada et Touba-Niany. Ils partent, à partir de ce lundi, de Darou Tanzil, cité de Serigne Abdou Aziz, de Gouye Mbinde, Kébémer, Mbacké Cadior, Sandiara et Rufisque, à destination des champs de Dioumada (département de Kaffrine, arrondissement de Gniby) et de Touba-Niany (région de Tambacounda, département Koumpentoum, commune de Ndame).



« La coordination est assurée par le responsable de la fédération des dahiras Darou Tanzil, Serigne Abdou Aziz Guèye Mboro. Quant à l'organisation pratique des travaux à Dioumada, elle est confiée à Serigne Abdou Aziz Dieng, président du dahira à Touba; et Cheikh Mame Goumba Amar assure la coordination de Touba Niani », renseigne toujours le comité d’organisation.



Les caravanes, selon la même source, vont quitter les différentes localités du pays pour constituer des équipes. A noter que les démembrements des dahiras Darou Tanzil, au Sénégal et à l'extérieur (Espagne, France, Italie), apportent, chaque année, leur contribution à une bonne réussite de l'évènement.