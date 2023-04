Momar Ndao : “La plupart des acteurs du secteur locatif sont en infraction”

Le nouveau président de la Commission nationale de la régulation des loyers (CONAREL) fustige l’anarchie qui règne dans le secteur de la location. “Aujourd’hui, la plupart des acteurs du secteur locatif ne maîtrisent pas la législation portant sur les loyers. Ils sont en infraction, sans même le savoir. Il ne suffit pas d’écrire “à louer” sur un tableau”, peste-t-il dans les colonnes de Jeune Afrique.











Le conseiller technique à la Présidence de la République, nommé début mars à la tête de la CONAREL, annonce son ambition de mieux outiller les agents immobiliers : “Nous souhaitons encadrer le travail des agents immobiliers et des courtiers, en le soumettant à des conditions de diplômes et de formations juridiques. Le but, c’est de mettre fin à l’anarchie du secteur”.