Montée en puissance de l’armée de l’air: Le Sénégal réceptionne des avions d’attaques KA-1S et des Casa 235 MPA

La montée en puissance de l’armée de l’air sénégalaise à l’horizon 2025 est dans sa phase active, avec la réception, ce mardi matin, des avions d’attaques KA-1S et des cargos tactiques de transport CASA 235 MPA. La cérémonie de réception s’est tenue à la Base aérienne Capitaine Andalla Cissé de Ouakam sous la présidence du ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba et en présence du nouveau Cemga le Général de corps d’armée Cheikh Wade.Avion tactique de transport bi-turbopropulseurs, le Casa 235 version MPA sert également d’avion de patrouille maritime grâce à un radar de recherche.Quant aux KA-1S, il s’agit d’avion d’attaques légers conçu par l’entreprise Sud-Coréenne Korea Aerospace Industries (KAI) qui exporte pour la première fois ses appareils en Afrique.