Mort atroce de l’étudiante Seynabou Ka Diallo : Ndèye Sali Diop Dieng brise le silence

Ndeye Sali Diop Dieng sur la mort de Seynabou Ka Diallo

«Cet état de fait doit définitivement s'estomper ». Ces mots sont du ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, Ndèye Sali Diop Dieng. Ce, suite au décès tragique de Seynabou Ka Diallo, étudiante à l'Université Gaston Berger, originaire de Saint-Louis. Un acte qui selon elle, vient s'ajouter à la longue liste des femmes et filles violentées sous diverses formes. «En cette douloureuse circonstance, Madame le ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants s'associe à la douleur de la famille éplorée et de la communauté universitaire de Saint-louis particulièrement éprouvée par cette perte tragique occasionnée par le décès de la demoiselle Seynabou Ka Diallo et prie pour le repos de son âme », a-t-elle déclaré.





Ndèye Sali Diop Dieng de rappeler que «les enquêteurs en charge du dossier sont en train de progresser à un rythme soutenu pour élucider les circonstances de cet acte ignoble afin que justice soit rendue dans les meilleurs délais ». Elle a également lancé un appel à la vigilance et à la dénonciation précoce des cas de violences réelles ou potentielles.