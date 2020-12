Mort d’un bébé dans une crèche : La formation du personnel en question

La mort d’un bébé de 10 mois à la crèche ‘’Cigogne bleue’’ de Sacré-Cœur a été largement commentée dans la presse. L’enfant dont il est question est mort d’une asphyxie secondaire causée par une fausse route alimentaire. Ce qui pose la question de la formation des établissements de la petite enfance.





D’après Mamadou Soumboundou, directeur de l’éducation, de la formation et de l’innovation à l’Agence nationale de la case des tout-petits, le secteur manque encore de régulation. Son organe tente plutôt de faire adopter un décret dédié à la formation du personnel de ces établissements et aux normes à appliquer; d'où l’importance pour les parents de bien respecter la crèche.





« Nous devons avoir dans les crèches une équipe pluridisciplinaire composée d’un personnel qualifié dans les domaines de la psychologie, de la santé, de la nutrition, de l’éducation entre autres. Mais force est de reconnaître qu'aujourd'hui, il y a une prolifération des crèches dans le pays avec une forte concentration à Dakar avec un personnel non qualifié.





Selon lui, pour les enfants qui sont dans les structures de prise en charge des enfants de 3 à 5 ans, il y a une formation qui doit être faite.





« Au niveau des crèches, il n’y a pas encore une école de formation à part une ou deux écoles privées à Dakar qui prennent en charge ces enfants. C’est la raison pour laquelle maintenant à l’Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits, il y a un certain nombre de choses qui ont été unifiées pour une meilleure prise en charge de ces enfants dans les crèches », précise-t-il sur IRadio.





Avant de poursuivre : « On a procédé à la cartographie de toutes les crèches au Sénégal, on a élaboré un décret fixant les conditions d’ouverture, d’organisation, et de fonctionnement de structures de prise en charge holistique et qui intégre les enfants de 0 à 3 ans. On a mis en place des espaces de veille avec un personnel formé et nous avons récemment rencontré l’association des directrices de crèche. Maintenant le projet de décret est dans le circuit »